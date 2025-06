Il governatore Occhiuto indagato per corruzione Il video sui social | In questi anni ho gestito la Calabria con rigore assoluto

L'ultima notizia scuote la scena politica calabrese: il governatore, noto per il suo rigore, è ora indagato per corruzione. Lo stesso politico di Forza Italia ha condiviso la sua versione sui social, chiedendo di essere ascoltato dai magistrati. In un momento di grande incertezza, le domande rimangono aperte: cosa si cela dietro questa indagine? E quale sarà il futuro della regione?

Lo ha rivelato lo stesso politico di Forza Italia sui social: «Ho chiesto al magistrato di essere subito ascoltati». Non è stato specificato per quale episodio è partita l'indagine.

