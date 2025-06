Il giudice respinge la causa da 400 milioni di dollari mossa da Justin Baldoni contro Blake Lively co-protagonista di It Ends With Us

In un sorprendente colpo di scena, il giudice degli Stati Uniti ha respinto la causa da 400 milioni di dollari intentata da Justin Baldoni contro Blake Lively, sua co-protagonista in “It Ends With Us”. La controversia, iniziata con accuse di molestie, si conclude così senza lasciare spazio a ulteriori dispute legali. Questa decisione mette un punto fermo su una vicenda che ha tenuto banco nel mondo dello spettacolo, dimostrando come la giustizia possa fare chiarezza anche nelle situazioni più torbide.

Un giudice degli Stati Uniti ha archiviato la causa intentata da Justin Baldoni contro la sua co-protagonista di “It Ends With Us” Blake Lively, in seguito all’accusa di molestie sessuali presentata dall’attrice. La decisione rappresenta l’ultimo sviluppo nell’aspra controversia legale che circonda la pellicola. La Lively aveva avviato l’azione legale contro Baldoni a fine dicembre. Baldoni ha poi citato in giudizio la Lively e suo marito, l’attore di “Deadpool” Ryan Reynolds, accusandoli di diffamazione ed estorsione. Il giudice ha stabilito che Baldoni non può citare in giudizio la Lively per diffamazione per le affermazioni da lei avanzate nella sua causa, poiché “le accuse mosse in tribunale sono esenti da accuse di diffamazione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il giudice respinge la causa da 400 milioni di dollari mossa da Justin Baldoni contro Blake Lively, co-protagonista di “It Ends With Us”

IL caso Lively - Baldoni: il giudice decide di archiviare la causa da 400 milioni di dollari intentata da Baldoni contro Blake Lively | Da http://Rumors.it Partecipa alla discussione

Come abbiamo detto fin dal primo giorno, questa causa da 400 milioni di dollari era una farsa, e la Corte l’ha capito subito”, hanno commentato i legali di Blake Lively dopo la sentenza. Il giudice federale Lewis J. Liman ha archiviato la richiesta di risarcimento Partecipa alla discussione

