Il Giro d' Italia Women insieme a Suzuki

Il Giro d’Italia Women 2025 si preannuncia emozionante, e quest’anno Suzuki fa il suo grande debutto, accompagnando la carovana rosa lungo i 916,6 km del percorso. Con auto e moto all’avanguardia, la casa giapponese garantisce sicurezza e stile per un evento che unisce passione, sfida e solidarietà. Pronti a vivere questa avventura unica fino all’arrivo di Imola? La strada è appena stata tracciata: resta con noi!

Svelata la flotta di auto e moto Suzuki che accompagneranno la carovana rosa lungo i 916,6 km del percorso. Il Giro d'Italia Women 2025 si svolge dal 6 al 13 luglio con il grande arrivo che si svolgerà all'autodromo di Imola dove è stata presentata la flotta Suzuki.

Suzuki V-Strom Day 2025: con la 800 DE sulle salite del Giro d'Italia - Immagina di attraversare le suggestive salite del Giro d’Italia 2025 a bordo di una Suzuki V-Strom 800 DE, circondato da 130 appassionati in sella alla stessa impresa.

The #GirodItaliaWomen is near — but Imola already felt the thrill. Suzuki led the way at the Autodromo. Next stop: July 13, Grand Finale . Il #GirodItaliaWomen è vicino, ma Imola ha già vissuto l’emozione. @SuzukiIT in pista all’Autodromo. Prossima tappa: 13 l Partecipa alla discussione

La carriera da ciclista di Davide Cassani Guarda l'intervista completa sul nostro canale YouTube ?bit.ly/CassaniOnField #CalciatoriPanini #CeloCeloManca #GirodItalia #DavideCassani Partecipa alla discussione

