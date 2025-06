Il giornalismo ha un futuro in Biblioteca il libro di Sorrentino

Il giornalismo sta affrontando una rivoluzione senza precedenti, e il suo futuro dipende dalla capacità di adattarsi alle nuove sfide dell’era digitale. Oggi, alle 17.30 alla Biblioteca degli Intronati, Carlo Sorrentino ci guiderà attraverso le strategie di cambiamento illustrate nel suo libro ‘Il giornalismo ha un futuro’, offrendo preziose istruzioni per navigare e sopravvivere in un panorama in continua evoluzione. Non perdere questa occasione di scoprire come il mestiere si trasforma per continuare a parlare al mondo.

Cambiare, per non morire. Istruzioni per l’uso riservate al giornalismo, che seguendo il precetto darwinista sopravviverà se si adeguerà alle trasformazioni in corso nell’era digitale. È questo il tema dell’appuntamento di oggi, alle 17.30, alla Biblioteca degli Intronati. L’ospite è Carlo Sorrentino, professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Firenze, con il suo libro ‘Il giornalismo ha un futuro. Perché sta cambiando, come va ripensato’. Insieme a lui, ne parleranno i giornalisti Michela Berti (responsabile della redazione di Siena de La Nazione) e Daniele Magrini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Il giornalismo ha un futuro“, in Biblioteca il libro di Sorrentino

In questa notizia si parla di: giornalismo - biblioteca - libro - sorrentino

Presentazione del libro "Mastermind" di Alessandro Bassani Giovedì 29 maggio Ore 18:00 Biblioteca Civica di Varese – Via Sacco 9 Un viaggio tra le pagine di un thriller psicologico dove niente è come sembra. L'autore Alessandro Bassani ci g Partecipa alla discussione

#__ Lunedì 9 giugno alle ore 17.30 è in programma la presentazione del libro `. di Franco Poggianti. L’incont Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Il giornalismo ha un futuro“, in Biblioteca il libro di Sorrentino; “Il giornalismo ha un futuro” domani a Siena la presentazione del libro di Carlo Sorrentino; Carlo Sorrentino e il futuro del giornalismo: “L’informazione è come l’aria”.

"Il giornalismo ha un futuro" domani a Siena la presentazione del libro di Carlo Sorrentino - “Il giornalismo ha un futuro” è il titolo del libro di Carlo Sorrentino, edito da Il Mulino, che verrà presentato mercoledì 11 giugno alle 17,30, nella Sala Storica della Biblioteca Comunale degli Int ...

Riassunto esame Giornalismo e sfera pubblica, Prof. Sorrentino Carlo, libro consigliato Le vie del giornalismo , Sorrentino, Splendore - Riassunto per l'esame di Giornalismo e sfera pubblica, basato sul corso e sullo studio autonomo del libro consigliato da Prof.