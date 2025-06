Il Giardino Botanico Porto Valeri | un’oasi naturale tra le dune del Veneto da scoprire

Scopri il meraviglioso Giardino Botanico Porto Valeri, un’oasi di pace e biodiversità nascosta tra le dune del Veneto. Immerso tra lagune e canali, questo tesoro naturale offre un patrimonio unico di flora e fauna da esplorare lontano dai grandi flussi turistici. Una tappa imperdibile per gli amanti della natura e della sostenibilità, in un contesto che racconta la forza e la delicatezza degli ecosistemi dunali. Vieni a immergerti in questa meraviglia naturale e lasciati sorprendere.

Lungo la costa adriatica del Veneto, dove il Delta del Po si fonde con il mare in un intreccio di lagune e canali, sorge un piccolo tesoro naturalistico spesso trascurato dai grandi circuiti turistici. Il giardino botanico litoraneo di Porto Valeri, situato nel comune di Rosolina, rappresenta uno degli ecosistemi dunali meglio conservati dell'Alto Adriatico, un laboratorio vivente dove la natura ha saputo adattarsi alle condizioni estreme dell'ambiente costiero. Un ecosistema unico tra mare e terraferma.

