Il giallo sulle cifre che guadagnerà Michael Jordan come commentatore Nba si parla di 40 milioni di dollari l’anno

Michael Jordan è una leggenda vivente del basket. Ma è anche un uomo d'affari, e in quanto tale si è assicurato un ingaggio monstre per il suo nuovo ruolo di commentatore delle partite della Nba. Per la precisione, si vocifera che l'ex cestista statunitense vedrà corrispondersi dalla Nbc 40 milioni di dollari all'anno. Una cifra che ha scatenato già accese polemiche, come sottolineano i colleghi di Mundo Deportivo. Jordan e il ruolo di commentatore "dorato". "Senza che Jordan abbia detto una parola, le prime polemiche hanno già colpito la leggenda dei Chicago Bulls. Circolano diverse indiscrezioni su internet secondo cui la Nbc pagherà al sei volte campione Nba 40 milioni di dollari all'anno, il doppio di quanto guadagna Charles Barkley alla Tnt", si legge.

