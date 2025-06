Il Generale Vannacci | Treviso mi accoglie sempre bene essere divisivo non è un male

Il generale Vannacci a Treviso ha acceso il dibattito pubblico, radunando un pubblico acceso e coinvolto. La sua presenza al convegno "Difendiamo la nostra civiltĂ " ha stimolato riflessioni profonde sulla nostra identitĂ , dimostrando come il confronto aperto possa essere la chiave per un dialogo costruttivo. In un'epoca di divisioni, incontri come questi ci ricordano che il rispetto e il confronto sono il fondamento del nostro percorso comune.

Il Generale Roberto Vannacci, vicesegretario federale della Lega, ha radunato circa 500 persone mercoledì sera, 11 giugno, all'Hotel Maggior Consiglio di Treviso per il convegno dal titolo: "Difendiamo la nostra civiltà". A seguire, circa 120 militanti del Carroccio hanno preso parte alla cena.

