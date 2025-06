Il gatto vede la sua umana stanca dopo il parto e la sua reazione è virale

Il legame tra umani e animali è spesso fonte di sorprese e dolcezza. Questa volta, il protagonista è un gatto assonnato che, commuovendo milioni di persone, ha deciso di aiutare la sua umana stanca dopo il parto, diventando virale su TikTok. Un momento unico e toccante che ci ricorda quanto l’amore e il sostegno possano manifestarsi nelle forme più inaspettate. E questa storia non farà che confermarlo.

Un gatto assonnato è diventato virale per aver fatto qualcosa che molte mamme nel post-parto possono solo sognare: “aiutare” durante la sessione di tiralatte. In un video TikTok visualizzato oltre 25 milioni di volte e con più di 5,7 milioni di like, una mamma ha immortalato un momento tenero e del tutto inaspettato con il suo compagno peloso — e il web ne è rimasto incantato. Nel filmato, pubblicato da una ragazza di nome Jeanette lo scorso 24 aprile, si vede il gatto appoggiare delicatamente la zampa sulla pompa tiralatte mentre la mamma estrae il latte. Una scena a metà tra il comico e il commovente, ma assolutamente familiare per chiunque abbia vissuto le fatiche della maternità nei primi mesi. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it