Il gas conclude in rialzo +3,6% a 35,9 euro al Megawattora

Il mercato del gas registra un deciso rialzo, con il future di luglio che tocca i 35,9 euro al Megawattora, segnando un aumento del 3,6%. Questa tendenza riflette le crescenti tensioni e le sfide energetiche in Europa, influenzando i prezzi e le strategie di approvvigionamento. In un contesto di incertezza, il mercato si prepara a nuove dinamiche che potrebbero rivoluzionare il panorama energetico continentale.

Prezzo del gas in chiaro aumento sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a luglio ha chiuso in rialzo del 3,6% a 35,9 euro al Megawattora.

Il gas chiude in rialzo a 35,39 euro al Ttf di Amsterdam - Il gas naturale chiude in rialzo a 35,39 euro al MWh sulla piazza TTF di Amsterdam, con un incremento del 2,23% per i contratti future di giugno.

