Il futuro incerto del campo largo Sarà decisivo il test Campania

Dopo le sconfitte referendarie, il futuro del campo largo si presenta incerto e pieno di sfide. La decisione di consentire un terzo mandato ai governatori potrebbe infatti consolidare ulteriormente le posizioni di Zaia e De Luca, rischiando di alterare gli equilibri politici e di acutizzare le tensioni interne al centrosinistra. Tuttavia, questa mossa potrebbe anche aprire nuovi scenari, lasciando intatto il destino di una coalizione alla ricerca di stabilità e rinnovamento.

Dopo la débâcle referendaria ci mancava il terzo mandato. Siccome però le disgrazie non vengono mai da sole, proprio questo è lo scenario che si profila per il campo largo di centrosinistra: la possibilità che la maggioranza di governo acconsenta al terzo mandato per i governatori delle Regioni per consentire non solo a Luca Zaia di confermarsi alla guida del feudo veneto blindato, ma anche a Vincenzo De Luca di ricandidarsi alla guida della Campania a scapito della sfida dell'ex presidente pentastellato della Camera Roberto Fico, già da mesi in campagna elettorale col beneplacito di 5 Stelle, Pd, Avs e soci; coi centristi di Italia viva e Azione che invece non si aspettavano tale regalo dopo aver rivendicato a profitto del proprio "riformismo" la scarsa partecipazione alla consultazione referendaria.