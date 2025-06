Il futuro dell’Ac Prato Iniziata l’analisi dei conti La sindaca alla finestra

Situazioni complesse richiedono pazienza, dialogo e rispetto reciproco. Mentre l’analisi dei conti dell’AC Prato è in corso, la sindaca osserva attentamente da lontano, consapevole che solo attraverso un confronto sereno si potrà trovare una soluzione condivisa. In un clima di discrezione e buona volontà, le parti stanno esplorando possibili vie d’uscita, con la speranza che presto si possano aprire nuove opportunità per il futuro del club e della città.

A fari spenti si può vedere comunque bene se c'è dialogo e voglia di confrontarsi tutelando i propri interessi, senza fare forzature e rispettandosi. E' questo lo scenario che gira intorno, da giorni, alla trattativa per verificare se è possibile o meno il passaggio di mano dell'Ac Prato. Solo a fari spenti e senza clamore le parti possono andare avanti con i propri obiettivi e vedere, abbastanza presto, se le strade possono coincidere. Da una parte i "volenterosi pratesi", come li abbiamo ribattezzati (la quarantina di imprenditori del territorio), dall'altra il patron dell'Ac Prato Stefano Commini e il suo staff.

