Il giovane talento, Jaime Alcaraz, sorprende a soli 14 anni, vincendo il trofeo regionale e confermandosi campione. La sua presenza nel mondo del tennis è già un segnale di grandi promesse, soprattutto considerando l’assenza di Carlos alla finale di Roland Garros. Il fratello minore di Alcaraz si sta facendo strada con determinazione e passione, e il suo percorso è destinato a riservare molte sorprese. Continua a leggere per scoprire il futuro promettente di questa stella nascente.

Jannik Sinner: “Alcaraz, sei da battere a Parigi. Avrei messo la firma per la finale”. E le risate per il fratello… - Jannik Sinner ha combattuto alla pari con Carlos Alcaraz a Parigi, cedendo solo nel tie-break del primo set.

Il fratello di Alcaraz a 14 anni fa già sul serio: perché era assente alla finale del Roland Garros - Jaime Alcaraz era infatti impegnato nell’ultimo atto di un torneo giovanile al Real Murcia Tennis Club 1919.