Il folle mercato di giugno del Manchester City in 10 giorni ha speso oltre 150 milioni di euro

Il mercato di giugno del Manchester City ha scosso il mondo del calcio: in soli 10 giorni, ha investito oltre 150 milioni di euro, e con quattro acquisti si è confermato come la squadra più spendacciona del primo periodo di calciomercato. In cinque mesi, il club ha investito più di 350 milioni di euro, dimostrando una determinazione senza precedenti. Scopriamo insieme le strategie e i volti di questa rivoluzione estiva. Continua a leggere.

