Il flop sulla cittadinanza fa esplodere il centrosinistra | volano stracci

delle urne il centrosinistra si trova in crisi, con le ferite aperte di un dibattito acceso e divisioni profonde. La questione della cittadinanza ha infatti acceso gli animi, portando a uno scontro tra le diverse anime del partito. Ora, più che mai, è il momento di riflettere sulle scelte fatte, perché il futuro del centrosinistra dipende dalla capacità di ricucire le ferite e trovare una strada condivisa.

Flop sulla cittadinanza. Ora scoppia la guerra tra i compagni. I "si" sono troppo pochi. A scatenare un'infiammato dibattito un'analisi realizzata dall'Istituto Cattaneo, secondo cui una quota fra il 15 e il 20% di elettori del Pd avrebbe votato "no" al quesito tanto caro alla sinistra. Non utilizza, d'altronde, giri di parole l'assessore toscano Alessandra Nardini, che esorta «il suo partito a riflettere». Ecco perché subito dopo la chiusura delle urne è caccia al colpevole sia nel campo largo, sia all'interno del Nazareno, considerando che più di qualcuno avrebbe potuto differenziarsi per smarcarsi dalla segreteria, che invece aveva provato a personalizzare il voto.

