Il Fisco aiuti non deve opprimere

Il mondo dei commercialisti si mobilita contro le ingiustizie fiscali, rivendicando rispetto e giustizia per chi opera onestamente. La Meloni, intervenendo agli Stati generali, sottolinea l'importanza di creare un sistema che favorisca la legalità e non opprima chi lavora con integrità . La contestazione cresce, segno di un bisogno impellente di riforme più giuste e trasparenti. La sfida è aperta: il futuro del fisco italiano dipende da questa lotta per equità e progresso.

La Meloni agli Stati generali dei commercialisti: «Chi è onesto va messo in condizioni di pagare». All'evento sempre più forte la fronda ostile alla riforma della categoria.

Meloni: Fisco aiuti invece di opprimere - La premier Meloni ha sottolineato l'importanza di un sistema fiscale che favorisca la crescita e la credibilità dello Stato, piuttosto che oppressione.

