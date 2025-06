Il figlio di Pago e Miriana Trevisan a La volta buona | Non andrei mai a vivere con papà la reazione del cantante

Il mondo dello spettacolo si anima ancora di più con le rivelazioni di Nicola, figlio di Pago e Miriana Trevisan, ospite a La volta buona. La sua sincerità ha fatto discutere, soprattutto la decisione di non voler vivere con il papà, una posizione che ha incuriosito il pubblico e i fan. La reazione immediata di Pago su Instagram, con un tocco di mistero, aggiunge pepe alla vicenda. Ma cosa nasconde davvero questa dinamica familiare? Continua a leggere.

Il figlio di Pago e Miriana Trevisan, Nicola, ieri è stato ospite di La volta buona e ha raccontato che non andrebbe mai a vivere con il papà. Il cantante ha commentato la dichiarazione del figlio su Instagram: "Lo so io perché. Malandrino". 🔗 Leggi su Fanpage.it

