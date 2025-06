Il figlio di David Beckham alla famiglia | Con voi ho chiuso L’addio di Brooklyn che spacca i fratelli | Chiamano nei locali per sapere se lui non c’è

Il mondo del calcio e della moda si ferma a riflettere sulla recente rottura tra Brooklyn Beckham e i suoi genitori, David e Victoria. Il 26enne ha deciso di spezzare ogni ponte, lasciando il suo passato alle spalle e attirando l’attenzione di tutti. Una scelta che scuote le fondamenta della famiglia Beckham, aprendo uno scenario di tensioni e silenzi difficili da colmare. Ma cosa spinge Brooklyn a questa decisione radicale?

Brooklyn Beckham ha deciso di tagliare del tutto i ponti con i genitori. Il 26enne ha fatto sapere chiaramente a David e Victoria che non vuole più avere «alcun tipo di contatto» con loro. Una fonte vicina alla famiglia ha rivelato al tabloid americano Page Six che il figlio maggiore dei Beckham non si è nemmeno fatto sentire quando è arrivata la notizia del cavalierato del padre la settimana scorsa. Ma l’avrebbe saputa di fatto dai giornali. Secondo David e Victoria, dietro questo gelo ci sarebbe lo zampino della moglie Nicola Peltz, figlia del miliardario Nelson Peltz. Insomma, la nuora avrebbe messo il marito contro la famiglia. 🔗 Leggi su Open.online

