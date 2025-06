Il festival della fotografia italiana torna in Toscana Le date e gli appuntamenti

Un’occasione imperdibile per appassionati e professionisti di immergersi nel mondo della fotografia, scoprendo storie visive uniche e nuove prospettive artistiche. Con un ricco programma che promette emozioni e ispirazione, il Festival si conferma come uno degli eventi più attesi nel panorama culturale italiano. Preparatevi a vivere un’esperienza immersiva tra immagini mozzafiato e incontri stimolanti: il Festival della Fotografia Italiana torna a raccontare la Toscana attraverso l'obiettivo.

Quarantadue mostre, dodici sedi espositive diffuse nel cuore del Casentino, in Toscana, oltre cento autori in dialogo e un fitto calendario di incontri, talk, letture portfolio e workshop: dopo l'esordio dello scorso anno, il Festival della Fotografia Italiana torna in scena.

A Monopoli torna PhEST, Festival internazionale di fotografia e arte - PhEST, il Festival internazionale di fotografia e arte, torna a Monopoli per celebrare la sua decima edizione.

Torna il Book Fair del Festival della Fotografia Italiana! Nel cuore del Festival della Fotografia Italiana 2025, torna uno degli appuntamenti più amati: il Book Fair, lo spazio dedicato interamente all'editoria fotografica indipendente e d'autore.

Il Festival della #Fotografia italiana torna dal 13 giugno al 21 settembre con una proposta culturale ancora più articolata, tema 'Il potere dell'Immaginazione'. A partire da Bibbiena, la rassegna si estende a Poppi e a Pratovecchio Stia.

