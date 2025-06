Il fascino ritrovato dei viaggi in treno | 5 tratte panoramiche in Europa da vivere almeno una volta

In un mondo sempre più frenetico, il treno si reinventa come simbolo di scoperta e autenticità. Dalle affascinanti viste delle tratte panoramiche europee, si apre un nuovo capitolo di viaggi sostenibili e ricchi di emozioni, capaci di riscoprire il piacere del viaggio lento. Ecco cinque tratte da vivere almeno una volta, per lasciarsi conquistare dal fascino ritrovato dei panorami che parlano al cuore.

Una volta era sinonimo di pendolarismo, ritardi e panini poco invitanti al bar della stazione. Oggi il treno è tornato protagonista grazie a una nuova generazione di viaggiatori che cerca esperienze autentiche, sostenibili e lontane dalla frenesia. Complice la crescente attenzione all'ambiente (viaggiare in treno riduce le emissioni di CO? di oltre il 70% rispetto all'aereo) e l'effetto nostalgia che fa tanto bene all'anima, le tratte ferroviarie panoramiche stanno vivendo una vera e propria rinascita. Ma non parliamo solo di Interrail zaino in spalla: molte di queste esperienze sono vere coccole su rotaie, con paesaggi da cartolina e comfort di alto livello.

