Il dossier sui Fratelli Musulmani che agita la Francia e preoccupa l’Europa

E’ risuonato come un campanello d’allarme per tutta l’Europa il rapporto sulle infiltrazioni islamiste dei Fratelli musulmani in Francia, recentemente consegnato al presidente Emmanuel Macron. Un documento di una settantina di pagine, nel quale si lancia un serio avvertimento su quella che viene definita una «minaccia per la coesione nazionale», incarnata da un «progetto sovversivo» contro la République. Al centro dell’inchiesta, condotta da un diplomatico e un prefetto rimasti anonimi nel testo, ci sono le attività dell’organizzazione islamista nata nel 1928 in Egitto, caratterizzata da un approccio fondamentalista dell’Islam che gli ha provocato la messa al bando in diversi Paesi, oltre a quello natale, tra cui la Russia, l’Austria, la Giordania o l’Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Panorama.it