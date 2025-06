il docufilm dedicato al brigadiere sepe presentato nel suo paese

Nel cuore del Comune di Carinaro, un evento toccante ha celebrato la memoria del brigadiere Armando Sepe, eroe esempio di dedizione e coraggio. La presentazione del docufilm “Nonostante tutto” nel municipio ha segnato un forte momento di riflessione, unendo storie di vita e valori condivisi. Questo tributo cinematografico non solo rende omaggio a un uomo che ha dato tutto, ma rafforza il legame tra passato e presente, lasciando un’impronta indelebile nel cuore della comunità .

Nel sala consiliare del Municipio di Carinaro è stato presentato nei giorni scorsi il docufilm "Nonostante tutto", dedicato alla memoria del brigadiere Armando Sepe e alla tragica vicenda che gli costò la vita il 17 gennaio 1973. Un ponte che ha unito il comune del Casertano in cui il militare dell'Arma era nato e la cittĂ di Copparo, dove era in forza alla Stazione dei carabinieri locale e trovò la morte cinquantadue or sono nel compimento di un atto eroico che, ancora oggi, vive nella memoria collettiva. A restituire la vicenda con immagini e parole è stato il figlio del brigadiere Giuseppe, co-regista assieme a Stefania Centonze della pellicola, frutto di un progetto realizzato in collaborazione con il Rotary Club "Alfonso d'Este" e con il patrocinio e il contributo del Comune di Copparo.