Il disagio giovanile e il fenomeno delle baby gang al centro del rapporto 2024 dell’Osservatorio della legalità

Il rapporto 2024 dell’Osservatorio della Legalità di Firenze mette in luce un fenomeno preoccupante: l’aumento delle baby gang tra i giovani. Una realtà che richiede interventi mirati e un dialogo aperto con le comunità coinvolte. Solo attraverso iniziative condivise e il recupero degli spazi pubblici potremo sperare di riscoprire un senso di appartenenza e sicurezza per le nuove generazioni, restituendo loro un futuro più sereno e inclusivo.

FIRENZE – È il fenomeno delle gang giovanili a destare particolare interesse nel Rapporto 2024 dell’Osservatorio regionale della Legalità. Un fenomeno in costante crescita sul quale è “urgente convocare tavoli, almeno per le grandi città, per mettere a punto piani che non siano solo repressivi. C’è bisogno di dialogare con le varie comunità etniche, e c’è bisogno di riappropriarsi di spazi pubblici attraverso iniziative che in qualche modo devono essere finanziate. Bisogna capire, per riprendere un bellissimo motto associato al movimento ‘Non una di meno’, che le strade sicure sono quelle percorse da tutti e tutte”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it