Il direttore Benvenuti | Non diventeremo cattedrale nel deserto Già pronti nuovi eventi

Il direttore Pietro Benvenuti ha le idee chiare: il sogno di restare protagonisti nel mondo delle corse non si spegne, anche di fronte alle sfide del passato. Con quattro edizioni su cinque del GP a Imola e il ricordo della gara annullata per l’alluvione, lui e il suo team puntano a tornare in grande stile. La passione e la determinazione sono il motore per non diventare un cattedrale nel deserto, ma un punto di riferimento nel panorama motoristico internazionale.

Quattro edizioni su cinque del Gp al timone di Formula Imola. E in mezzo quella maledetta gara di due anni fa annullata causa alluvione. Pietro Benvenuti, direttore generale dell' Autodromo dal 2021, preferisce la bandiera a scacchi a quella bianca. E alla notizia che il prossimo anno Imola non sarà più in quel Circus faticosamente riabbracciato nel 2020 avverte: "Abbiamo dimostrato di avere le carte in regola, faremo di tutto per rientrare". Direttore Benvenuti, l'assenza di Imola nel calendario della F1 2026 era nell'aria; ma l'ufficialità provoca sempre dispiacere. "Sì, sapevamo che sarebbe stato difficile ottenere una conferma; ma noi come autodromo abbiamo fatto quello che dovevamo.

