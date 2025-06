Il Cyrano del De Sanctis-Galilei torna in scena l’11 giugno nella sua scuola dopo i successi in tournée

La scena è pronta a riaccendere l’arte e il talento degli studenti del Liceo De Sanctis Galilei di Manduria, che tornano a incantare il pubblico con la loro interpretazione di “Cyrano de Bergerac”. Dopo aver conquistato premi e riconoscimenti in tutta Italia, il cast si prepara a emozionare ancora una volta nella scuola stessa, dimostrando come passione e dedizione possano trasformare un sogno in realtà. Non mancate, perché questa è un’occasione da non perdere!

Tarantini Time Quotidiano Prosegue la rassegna estiva del Liceo De Sanctis Galilei. Dopo il successo ottenuto al Festival Chièdiscena di Gioia del Colle e la menzione speciale al Concorso Internazionale di Teatro Scuola “Tiziana Semerano” di Ostuni, il Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria torna a emozionare con una nuova replica del suo applauditissimo “Cyrano de Bergerac” di Edmond Rostand. L’appuntamento è per mercoledì 11 giugno, alle ore 20:00, nel cortile interno della sede Galilei, in via Sorani. La replica segue il grande successo della serata del 30 maggio – organizzata con l’Associazione “Plinio il Vecchio” e patrocinata dal Comune di Manduria – che ha segnato l’inizio ufficiale di una collaborazione educativa e culturale tra scuola e territorio sancita da un protocollo d’intesa. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Il “Cyrano” del De Sanctis-Galilei torna in scena l’11 giugno, nella sua scuola dopo i successi in tournée

In questa notizia si parla di: galilei - sanctis - cyrano - torna

Al Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria la voce dello scrittore Omar Di Monopoli approda a “Il Comodino” - Al Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria, la voce dello scrittore Omar Di Monopoli si fa ascoltare su Il Comodino, il podcast del Maggio dei Libri 2025.

Con il patrocinio del Comune di Manduria, il Liceo De Sanctis-Galilei e l’Associazione Plinio il Vecchio portano in scena il Cyrano de Bergerac, in una cornice suggestiva e ricca di fascino, il cortile della ex Chiesa di Santa Croce. Sipario venerdì 30 maggio 20 Partecipa alla discussione

“Cyrano de Bergerac” in scena a Manduria venerdì 30 maggio alle ore 20 Con il patrocinio del Comune di Manduria, il Liceo De Sanctis-Galilei e l’Associazione Plinio il Vecchio portano in scena il Cyrano de Bergerac, in una cornice suggestiva e ricca di fasci Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Il Cyrano del De Sanctis-Galilei torna in scena oggi nella sua scuola dopo i successi in tournée; Il Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria in scena a Ostuni con Cyrano de Bergerac; Menzione speciale per il Cyrano de Bergerac del Liceo De Sanctis-Galilei.