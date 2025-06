Il cuoco-contadino che ha scritto la storia della ristorazione sulla riviera ligure

Paolo e Barbara, il cuore pulsante della ristorazione sanremese, sono l’incarnazione di passione e tradizione sulla Riviera ligure. Lui, il cuoco contadino che ha scritto pagine memorabili, e lei, la sala che conosce ogni cliente come un amico di lunga data. Una coppia che dimostra come, con dedizione e gioia, si possa trasformare una semplice passione in un’istituzione locale. La loro storia è un inno all’amore per la cucina autentica e la convivialità.

Paolo e Barbara è un'istituzione della ristorazione sanremese. Lei era già in sala quando andava a scuola, lui, trovatosi nella condizione – quasi forzata – di gestire un ristorante importante per via di vicissitudini familiari, a 21 anni in cucina. Talmente giovani che non hanno mai smesso di esserlo, dopo quell'avvio non semplice da gestire .

