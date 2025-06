Il corsivo? Il formalismo non è poi così utile A dirlo Florence Bara docente di psicologia all’Università di Tolosa

In un'epoca dominata dalla rapidità e dall’innovazione digitale, le riflessioni di Florence Bara sull’insegnamento della scrittura tradizionale assumono un valore cruciale. La docente di psicologia cognitiva all’Università di Tolosa mette in discussione l’utilità di concentrarsi troppo sulla calligrafia corsiva, sostenendo che un’eccessiva attenzione alla forma potrebbe ostacolare lo sviluppo delle competenze pratiche degli studenti. Ma quali sono le implicazioni di questa prospettiva nel contesto scolastico odierno?

Florence Bara, docente di psicologia cognitiva e dello sviluppo presso l'Università di Tolosa, ha recentemente sollevato questioni riguardanti l'insegnamento della scrittura nelle scuole francesi. Secondo Bara, l'enfasi posta sull'estetica della calligrafia corsiva potrebbe non essere funzionale all'apprendimento degli studenti. In particolare, l'attenzione eccessiva alla forma potrebbe rallentare il processo di acquisizione della fluidità e della velocità nella scrittura, elementi fondamentali per una comunicazione efficace. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

