Il correre dietro al tempo ha provocato un burn out anche al lama tibetano

Il lama tibetano, sempre in corsa contro il tempo, si è trovato al limite: il burnout lo ha colpito come un fulmine a ciel sereno. Tuttavia, dalla crisi è nata una luce di consapevolezza. In "Dove vai così di fretta?", Lama Michel Rinpoche condivide la sua rinascita spirituale e invita a riscoprire la calma e l’equilibrio nella vita quotidiana. Perché, a volte, fermarsi è il vero gesto di coraggio.

N on aveva mai tempo. Dava retta a tutti. E, intanto, correva di qua e di là. Un po’ come l’indimenticabile Bianconiglio, il protagonista animato di Alice nel Paese delle Meraviglie che ripete in loop «È tardi, è tardi!». Finché un giorno non è andato in burnout. Lama Michel Rinpoche, 44 anni – maestro buddhista e guida spirituale – racconta ora la sua esperienza in Dove vai così di fretta? Buddhismo nella vita quotidiana (Bompiani), un libro illuminante, eppure molto autentico e personale, sulla febbre dei nostri giorni. Fin da giovanissimo, la sua esistenza è stata segnata da un’intensa vocazione spirituale, oggi Michel Rinpoche – detentore del lignaggio Ngalso Ganden Ngengyu del Buddhismo tibetano – vive all’ Healing Center Meditation di Albagnano, dove rende accessibili e attuali i principi millenari del Dharma. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il correre dietro al tempo ha provocato un burn out anche al lama tibetano

Se ne parla anche su altri siti

Lama Michel Rinpoche: «Dove andiamo tutti così di fretta?; Lama Michel Rinpoche presenta il suo libro Dove vai così di fretta? Buddhismo nella vita quotidiana; Lama corre all’impazzata in Corso Italia: indagini sugli animalisti.

Stanco di correre in giro? Ecco come padroneggiare il tuo tempo - Impara invece a controllarlo meglio seguendo questi semplici consigli.

Covid, De Luca: “Decisioni del governo inutili, servono solo a salvarsi l’anima. Abbiamo perso due mesi di tempo per correre dietro ai no vax” - Così il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook, ha commentato le recenti misure addottate dal governo guidato ...