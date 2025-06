Il conflitto in Cisgiordania | a Milano la proiezione gratuita del documentario premio Oscar

il conflitto in Cisgiordania, portando alla ribalta storie di speranza e solidarietà. A Milano, un’occasione unica per scoprire “No Other Land”, il documentario premio Oscar 2025, che narra l’amicizia tra un israeliano e un palestinese sotto occupazione. L’evento, gratuito e aperto a tutti, si configura come un momento di riflessione e dialogo, dando seguito a quanto...

"Un israeliano e un palestinese. Una storia di amicizia e resistenza sotto occupazione: No Other Land", il documentario premio Oscar 2025, verrà proiettato gratuitamente mercoledì 18 giugno, alle ore 17.30, al cinema Arlecchino, in via San Pietro All'Orto 9.

