Il concerto di Ado a Tokyo arriva sul grande schermo | Shinzou solo per tre giorni al cinema a Palermo

Il concerto di Ado a Tokyo si trasforma in un evento imperdibile: per soli tre giorni, il suo ultimo live sarà proiettato sul grande schermo al Cinema160a di Palermo. Questa enigmatico artista, simbolo della nuova scena musicale giapponese, ha conquistato il mondo con il brano Usseewa, distinguendosi per il suo stile audace e ribelle. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica: la sua voce ti conquisterà ancora una volta, regalando emozioni indimenticabili.

È una delle voci più importanti della nuova scena musicale giapponese. Non mostra il volto in pubblico e la sua identità è rimasta per molto tempo nascosta. È divenuta famosa in tutto il mondo nel 2020 con il brano Usseewa per il suo stile potente e ribelle. Ha prestato la voce al personaggio di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Il concerto di Ado a Tokyo arriva sul grande schermo: "Shinzou” solo per tre giorni al cinema a Palermo

In questa notizia si parla di: concerto - tokyo - arriva - schermo

La passione di j-hope dei BTS, che traspare da ogni suo brano ed esibizione, arriva nelle sale con - | : Un’occasione unica per tutti gli ARMYs italiani di vivere insieme l’ultima data del t Partecipa alla discussione

Pronti a conoscere Boruto, Mitsuki, Sarada e Shikadai? La nuova era dei ninja è finalmente arrivata in : , al cinema solo dal ! Sarà la nuova generazione all’altezza dei loro genitori? : Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il concerto di Ado a Tokyo arriva sul grande schermo: Shinzou” solo per tre giorni al cinema a Palermo; Ado: il live “Shinzou” [VIDEO] debutta al cinema in Italia; IL LEGGENDARIO CONCERTO DI ADO A TOKYO ARRIVA SUL GRANDE SCHERMO.

Il concerto di Ado a Tokyo arriva sul grande schermo: "Shinzou” solo per tre giorni al cinema a Palermo - Non mostra il volto in pubblico e la sua identità è rimasta per molto tempo nascosta.