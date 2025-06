Il Comune taglia… e la puzza resta! Cassonetti pieni e sacchetti in passerella | benvenuti a Arezzo Puzzopoli

piste di pattinaggio improvvisate, tra odori insopportabili e una città che sembra aver perso il senso dell’ordine. Benvenuti ad Arezzo, puzzopoli: dove l’ingegno amministrativo si misura in spazzatura e non in soluzioni sostenibili. La domanda ora è: quanto ancora dobbiamo sopportare questa situazione insostenibile?

E niente, l’ingegno amministrativo ha colpito ancora: per ridurre le spese, il Comune ha pensato bene di svuotare i bidoni dell’immondizia una volta in meno. Prima passavano tre volte, ora due. Ma che sarà mai? “Una puzzetta in meno, un euro in più!”, dev’essere il motto. Il risultato? Cassonetti stracolmi come un panino kebab alle tre di notte, sacchetti abbandonati ovunque come se fossero opere d’arte urbana e marciapiedi trasformati in esposizioni a cielo aperto del Salone Internazionale della Munnezza. E col caldo che spacca le pietre, il tanfo si taglia col coltello. Roba che se ci passi accanto e non svieni, almeno ti si scioglie il naso. 🔗 Leggi su Lortica.it