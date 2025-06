Il Comune di Verona ancora alla ricerca del nuovo direttore artistico per le rassegne teatrali | A breve il bando

Il Comune di Verona è in attesa di scoprire il volto che guiderà le rassegne teatrali della città. Dopo la rinuncia di Paolo Valerio, Palazzo Barbieri annuncia la pubblicazione imminente del nuovo bando per il direttore artistico del settore "Spettacolo". Questa opportunità rappresenta un'occasione unica per giovani talenti e professionisti del teatro di contribuire alla rinascita culturale di Verona. Restate sintonizzati: il futuro dello spettacolo veronese sta per essere scritto.

Da Palazzo Barbieri hanno fatto sapere che a breve sarà pubblicato il nuovo bando per la selezione del nuovo direttore artistico incaricato di curare il settore "Spettacolo" del Comune di Verona. La riapertura della procedura si è resa necessaria a seguito della rinuncia di Paolo Valerio. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Il Comune di Verona ancora alla ricerca del nuovo direttore artistico per le rassegne teatrali: «A breve il bando»

