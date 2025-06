Il Comitato di via Tiziano non molla Contestata di nuovo la cementificazione

Il quartiere Giotto di Arezzo si mobilita con determinazione per difendere il suo spazio verde. Oltre 1000 cittadini hanno già sottoscritto una petizione contro il progetto di costruzione di due torri di otto piani nell’area di via Tiziano, esprimendo forte disappunto alla variante urbanistica approvata ad aprile 2025. La protesta continua con iniziative presso Legambiente e altri punti di raccolta. La battaglia per salvare il verde cittadino non si ferma qui: il futuro di via Tiziano è ancora da decidere.

AREZZO Nel quartiere Giotto cresce la mobilitazione dei cittadini contro il progetto di costruzione di due edifici a torre di otto piani nell'area verde di via Tiziano. Oltre 1000 firme sono già state consegnate al Comune con una lettera di accompagnamento che esprime forte contrarietà alla variante urbanistica avviata con la delibera n. 167 dell'8 aprile 2025. La raccolta firme prosegue con due punti attivi: nella sede di Legambiente in via Ristoro 7981 (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12) e alla lavanderia di via Tiziano (da lunedì a venerdì dalle 18 alle 19). Il Comitato "Residenti zona Giotto" respinge le motivazioni dell'amministrazione comunale e, in particolare, le dichiarazioni dell'assessore all'urbanistica Lucherini rilasciate al nostro giornale nei giorni scorsi.

