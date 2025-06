Il Cesena congeda e ringrazia Fabio Artico non c' è per il momento la risoluzione del contratto

Il Cesena saluta con gratitudine Fabio Artico, il direttore sportivo che ha contribuito con passione e competenza alla squadra. Con un futuro ancora incerto, il club annuncia Filippo Fusco come nuovo volto del settore sportivo, aprendo un nuovo capitolo ricco di sfide e opportunitĂ . La porta resta aperta per eventuali sviluppi, mentre la comunitĂ bianconera aspetta con entusiasmo le prossime mosse sulla scena calcistica.

Il Cesena congeda ufficialmente il ds Fabio Artico che sarĂ sostituito dall'ex Spal Filippo Fusco. Artico ha ancora due anni di contratto e resta per il momento al libro paga del club bianconero, non c'è la risoluzione dell'accordo ma la situazione potrebbe ovviamente cambiare in caso di offerte. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Il Cesena congeda e ringrazia Fabio Artico, non c'è per il momento la risoluzione del contratto

In questa notizia si parla di: artico - cesena - congeda - fabio

Cesena, Artico: «Partiti come matricole, abbiamo sofferto, ma ora siamo ai playoff e ora si azzera tutto» - Il direttore sportivo del Cesena, Fabio Artico, riflette sulla travagliata stagione che ha visto i romagnoli partire come matricole, affrontando difficoltà , ma raggiungendo ora i playoff.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Cesena congeda e ringrazia Fabio Artico, non c'è per il momento la risoluzione del contratto; Cesena e Toscano, il nodo dello staff e uno stallo che non fa bene a nessuno.

Cesena, ufficiale l’esonero di Artico - Il Cesena ha ufficializzato l’esonero di Fabio Artico e a breve annuncerà l’ingaggio al suo posto di Filippo Fusco.

Il Cesena annuncia l’ingaggio di Filippo Fusco come direttore dell’area tecnica - Poco dopo aver ufficializzato l’esonero di Fabio Artico, il Cesena ha ufficializzato anche il suo successore alla direzione dell’area tecnica, ...

Filippo Fusco nominato nuovo direttore sportivo del Cesena per la stagione 2025-2026 - Filippo Fusco è il nuovo direttore sportivo del Cesena, con contratto annuale e rinnovo in caso di promozione in Serie A.