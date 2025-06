Il centrodestra attacca | Giunta immobile Il Pd | Critiche sterili

Nel vivace fronte politico italiano, il centrodestra attacca senza sosta la giunta immobile, mentre il PD risponde con critiche sterili. Nel giorno in cui Imola viene ufficialmente esclusa dal calendario della F1 2026, Comune e Regione si rivolgono al Governo in cerca di risposte, senza successo. Esponenti di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia puntano il dito contro gli amministratori Dem, ma il sindaco Panieri e il presidente De Luca promettono che questa esclusione non sarà la parola fine.

