Il centrodestra al lavoro per rinviare il blocco dei diesel euro 5

Il centrodestra si mobilita per scongiurare il blocco dei diesel Euro 5, con Lega e FdI pronti a presentare emendamenti al Dl Infrastrutture. Questa strategia mira a tutelare le aziende e i cittadini, evitando decisioni affrettate che potrebbero gravare sull’economia e sulla qualità della vita. Ma quali saranno le conseguenze di questa battaglia politica? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Sia la Lega sia FdI hanno intenzione di presentare rispettivamente un emendamento al Dl Infrastrutture per evitare il blocco immediato dei diesel euro 5. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il centrodestra al lavoro per rinviare il blocco dei diesel euro 5

