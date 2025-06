Il centrodestra a lavoro per rinviare il blocco dei diesel euro 5

Il centrodestra si mobilita per scongiurare il blocco dei veicoli diesel Euro 5, un provvedimento che rischia di colpire migliaia di automobilisti e imprese. La Lega e FdI preparano emendamenti al Dl Infrastrutture, puntando a rinviare l’applicazione immediata delle restrizioni. Una mossa strategica che potrebbe cambiare le sorti della mobilità italiana, mantenendo aperte le strade per chi utilizza ancora questi mezzi.

Sia la Lega sia FdI hanno intenzione di presentare ognuno un emendamento al Dl Infrastrutture per evitare il blocco immediato dei diesel euro 5.

Salvini critica il blocco degli Euro5 diesel: "Fesserie che avvantaggiano altri mercati" - Matteo Salvini alza la voce contro il blocco degli Euro5 diesel, definendolo "follie" che favoriscono mercati esteri.

Perché sento solo Salvini e la Lega protestare contro il demenziale blocco ai diesel euro 5? Il resto del centrodestra vuole privare dell’auto milioni di cittadini? Partecipa alla discussione

