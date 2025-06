Il centro nazionale di ricerca è senza guida

Il Centro Nazionale di Ricerca 232, il più grande ente pubblico italiano, si trova in un’inedita fase di stallo. La sua attività è ferma non per mancanza di risorse, ma a causa di un vuoto gestionale che mette a rischio il futuro della ricerca nel nostro Paese. Il Cnr, un pilastro dell’innovazione e dello sviluppo, aspetta ancora una guida autorevole. La domanda ora è: chi prenderà il timone?

Il più grande ente pubblico di ricerca italiano è fermo. Non per mancanza di fondi, non per scioperi, non per tagli: per l’assenza di chi dovrebbe guidarlo. Il Consiglio di amministrazione del Cnr è scaduto a febbraio, mentre, esaurita anche la proroga, il presidente è decaduto il 27 maggio. Da allora, nessuna nomina – il direttore generale, prorogato, comunque non può supplire alla mancanza di un cda completo e nei suoi pieni poteri. Il Cnr è un organismo acefalo, senza vertici e quindi senza potere decisionale. Non è un dettaglio formale: senza rappresentanza legale e senza organi deliberanti, l’ente non può operare in alcun modo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it