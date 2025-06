Il Centro della Musica al Ridotto Gavazzeni il concerto Il diario di Adamo ed Eva

Preparati a un viaggio emozionante tra musica e narrazione al Ridotto Gavazzeni di Bergamo. Sabato 14 giugno alle 17, la rassegna Il Centro della Musica presenta Il diario di Adamo ed Eva, un concerto-spettacolo unico nel suo genere, dove le voci dei personaggi biblici prendono vita in un racconto coinvolgente, rivelando nuove sfumature di un classico senza tempo. Un evento imperdibile che unisce arte e spiritualità in un’atmosfera magica.

Sabato 14 giugno alle 17 nel Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti, a Bergamo, la rassegna Il Centro della Musica, organizzata dalla Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo, prosegue con Il diario di Adamo ed Eva, concerto-spettacolo tratto dal testo di Mark Twain adattato da Silvia Rossetti. In scena le voci brillanti e contrastanti dei due personaggi biblici, interpretati rispettivamente da Marco Montanari e da Rendy Anoh. Le musiche originali di Danilo Comitini, eseguite dall'Orchestra Filarmonica Italiana sotto la direzione di Jacopo Rivani, completano questo racconto esilarante e sorprendentemente attuale.

