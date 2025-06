Il Catania Bs vola agli ottavi di finale di Euro Winners Cup

Il Catania BS conquista un passaggio storico agli ottavi di finale dell'Euro Winners Cup, un traguardo che mette in luce il loro spirito di squadra e determinazione. Dopo una vittoria sofferta per 2-1 contro i greci del Napoli Patron, la squadra dimostra di saper affrontare le sfide più impegnative. Questa impresa non solo rafforza la loro reputazione sul palcoscenico internazionale, ma segna anche un capitolo memorabile nella storia del calcio a cinque italiano.

La Domusbet.tv Catania BS stacca il pass per gli ottavi di finale dell'Euro Winners Cup. Rispetto alle 2 precedenti vittorie, quella per 2-1 contro i greci del Napoli Patron è la più sofferta ma anche la più importante e significativa perchè vale un biglietto tra le prime 16 d'Europa. Il roster. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Il Catania Bs vola agli ottavi di finale di Euro Winners Cup

In questa notizia si parla di: catania - ottavi - finale - euro

Coppa Italia Beach Soccer, per il Catania Bs esordio agli ottavi - Il Catania BS esordirà agli ottavi di finale della Coppa Italia Beach Soccer, in programma a San Benedetto del Tronto dal 26 al 30 giugno.

FUTURA CONTRO META CATANIA ALLA ORE 20: SFIDA AL PALAATTINÀ CON IL PASSAGGIO DEL TURNO IN PALIO OTTAVI DI FINALE SCUDETTO UNDER 19 Dopo il confronto di andata al PalaCatanja,la Polisportiva Futura è pronta per la sfida decisiva Partecipa alla discussione

MATCHDAY PESCARA-CATANIA Ottavi di finale Playoff (ritorno) ? Adriatico 20:00 Sky Sport, NowTV, Telecolor Squalificati: Ierardi, Sturaro. Out: Luperini, Gega. PROBABILE FORMAZIONE PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Lancini, P Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Il Catania Bs vola agli ottavi di finale di Euro Winners Cup; Uragano Catania Bs: 14 gol ai finlandesi dell'Hobby, grande entusiasmo per gli etnei; PlayOff Serie C : Sarà Catania - Pescara agli Ottavi.

90min difficili, ottavi di finale Euro 2024: l'Italia - In occasione di Euro 2024 abbiamo deciso di allargare la nostra serie anche a questa rassegna continentale.

Euro 2024: definiti gli ottavi di finale, date e ore delle partite. Tabellone sbilanciato - Concluse le ultime partite del Girone F sono stati definiti gli ottavi di finale di Euro 2024: la fase a gironi ha prodotto un tabellone fortemente sbilanciato, con buona parte delle favorite nell ...