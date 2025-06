Il Casagrande-Cesi di Terni tra i protagonisti nazionali dell’imprenditorialità studentesca

CyberMinder JA, la mini-impresa ideata dagli studenti dell'Istituto "Casagrande-Cesi" di Terni, si è classificata tra le prime dieci migliori imprese scolastiche d'Italia nell'ambito dei Campionati di Imprenditorialità 2025, promossi da JA Italia e svoltisi a Bergamo il 4 e 5 giugno.

Terni, ‘gemellaggio’ tra l’istituto Casagrande-Cesi e Telese di Ischia: “Confronto ed arricchimento” - ...occasione di confronto e arricchimento culturale, finalizzata a creare un percorso formativo unico.

