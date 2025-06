Il capo ultrà del Milan Luca Lucci verso il processo per narcotraffico | Organizzava importazioni di droga dalla Spagna

Luca Lucci, noto capo ultr224 del Milan, si trova ora al centro di un, inquietante, processo per narcotraffico. Secondo le accuse, avrebbe orchestrato un traffico internazionale di droga dalla Spagna, movimentando tonnellate di sostanze stupefacenti tra il giugno 2020 e marzo 2021. Un caso che scuote ancora di più l’ambiente sportivo e giudiziario. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa intricata vicenda.

Per l'accusa Luca Lucci sarebbe stato al vertice di una associazione dedita al traffico internazionale di droga che, tra il giugno del 2020 e il marzo del 2021, avrebbe movimentato tre tonnellate di hashish, 255 chili di marijuana e 53 chili di cocaina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: luca - lucci - droga - capo

Inchiesta ultras: pm, condannare Luca Lucci a 10 anni - Un’inarrestabile ondata di tensione si è abbattuta a Milano: il pubblico ministero ha chiesto 10 anni di carcere per Luca Lucci, capo ultras del Milan, e Daniele Cataldo, ritenuti coinvolti in un’indagine sulla violenza nel mondo dello sport.

