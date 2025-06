Il campione italiano di rally junior Matteo Doretto è morto a 21 anni in un incidente in Polonia

Il mondo del rally italiano è in lutto per la tragica perdita di Matteo Doretto, giovane e promettente campione junior, scomparso a soli 21 anni durante un test in Polonia. Originario di Pordenone, Matteo incarnava passione e talento, ora drammaticamente interrotti da un incidente fatale. La comunità sportiva si stringe nel dolore, mentre si infittiscono le indagini e i ricordi di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Il campione italiano di rally junior Matteo Doretto è morto a causa di un incidente in Polonia. Il pilota, 21 anni e originario di Pordenone, è deceduto a causa delle conseguenze di un’uscita di strada nel corso dei test pre-gara del Rally di Polonia. A confermarlo è stato Grzegorz Ró?a?ski, portavoce dei vigili del fuoco della città polacca di Olsztyn. Il co-pilota Samuele Pellegrino è invece in buone condizioni in ospedale, specifica sempre Ró?a?ski. La Peugeot 208 Rally4 dell’equipaggio italiano è finita contro un albero nelle strade attorno Elganowo, vicino a Pasym. L’impatto è stato violentissimo e ha coinvolto principalmente il lato guida. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il campione italiano di rally junior, Matteo Doretto, è morto a 21 anni in un incidente in Polonia

In questa notizia si parla di: rally - polonia - campione - italiano

Incidente al Rally di Polonia, muore un pilota italiano: Matteo Doretto era campione Junior. Ferito il co-pilota Samuele Pellegrino - Tragedia scuote il mondo del rally durante i test pre-gara del Rally di Polonia: il giovane e promettente campione italiano Junior 2024, Matteo Doretto, di Pordenone, ha perso la vita in un incidente.

Rally di Polonia: morto il 21enne Matteo Doretto, campione italiano Junior 2024 #matteodoretto #rallypolonia #tragedia #sportmediaset Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rally di Polonia: morto Matteo Doretto, campione italiano Junior 2024; Rally di Polonia, muore in un incidente campione italiano Junior 2024 Matteo Doretto: aveva 21 anni; Tragedia al rally di Polonia: muore il campione italiano junior Matteo Doretto.

Tragedia nel rally, muore in Polonia il campione italiano junior Matteo Doretto - Matteo Doretto, campione italiano junior nel 2024, 21 anni, è deceduto in un'uscita di strada con la sua Peugeot 208 Rally4 in Polonia.