Il Camping La Torre è già attivo | Stiamo lavorando per un market

Il Camping la Torre ha riaperto i suoi cancelli la scorsa settimana e gli stagionali hanno iniziato ad allestire tende e roulotte. Di fatto il camping sta funzionando a pieno regime dopo i primi lavori eseguiti per rendere tutto funzionale e sicuro. "Siamo operativi e nel poco tempo a disposizione abbiamo fatto il possibile – ha detto Cristiano Falcetelli, gestore del camping – per poter accogliere i primi ospiti. Entro il mese metteremo a disposizione il noleggio di bici e canoe e risistemeremo l' area giochi per i bambini con un mini campo da calcetto. Per il prossimo anno gli investimenti saranno più consistenti.