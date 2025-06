Il calo di zuccheri del Pd il partito dei cuoricini pieni e delle urne vuote

Il calo di zuccheri del Pd, il partito dei cuoricini pieni e delle urne vuote, è un riflesso di un panorama politico sempre più insipido e confuso. Caro Pd, come stai? Dopo giornate tra referendum sfumati, eventi improbabili e politici che sembrano più attori di un teatro dell’assurdo, è difficile mantenere la lucidità. Ma in questo caos, c’è spazio per una riflessione: come possiamo riscoprire il valore della vera politica?

Caro Pd, come stai? Lo so, lo so: giornatacce. È tutto un complesso di cose: un referendum di cui non importava niente a nessuno, Elodie in mutande (cioè: una che Hamas decapiterebbe) che sventola la bandiera palestinese a San Siro come massimo simbolo politico, Giorgia che governerà per i prossimi centoquattro anni, i social gestiti da gente la cui idea di propaganda è «cicca cicca comunque ai referendum c’è andata più gente di quella che ha votato la Meloni», cuoricini pieni e urne vuote (come al solito). Ti farà piacere sapere che io non ti scrivo per questo: non ti scrivo per accanirmi sull’ennesima prevedibile sconfitta già avvenuta; ti scrivo perché sono interessata alle sconfitte che verranno, di una delle quali stai ponendo le basi proprio in questo momento, non mentre io sto scrivendo ma mentre tu stai leggendo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il calo di zuccheri del Pd, il partito dei cuoricini pieni e delle urne vuote

Se ne parla anche su altri siti

Non si interrompe una digestione Il calo di zuccheri del Pd, il partito dei cuoricini pieni e delle urne vuote.

Calo di zuccheri sintomi dell’Ipoglicemia e cosa fare - Il calo di zuccheri, chiamato ipoglicemia, è un abbassamento piuttosto rapido della concentrazione di glucosio nel sangue; considerato che gli zuccheri sono il principale carburante dell ...

Sondaggi SWG: calo per Fratelli d'Italia e Partito Democratico, in crescita il M5S - Il Partito Democratic di Elly Schlein, seconda forza politica italiana, è anch'esso in calo di due decimali e arriva al 22,4%.