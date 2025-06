Il calcio italiano si consegna a Dazn pronto un disegno di legge per l’esclusiva

Il calcio italiano si trasforma sotto il segno di Dazn, che sembra voler consolidare il suo dominio creando un vero e proprio monopolio. Dopo aver conquistato le dirette della Serie A, ora il governo pensa a un disegno di legge che potrebbe rendere questa esclusiva ancora più forte. Ma quali implicazioni avrà questa mossa per tifosi e concorrenti? La partita si gioca su un campo decisivo e tutto è ancora da scrivere.

Sempre più Dazn, anzi: solo Dazn. Poiché all’Italia non bastava aver di fatto costruito un monopolio vendendo la trasmissione della Serie A a Dazn (in partecipazione con Sky) – e infatti Dazn gestisce la sua politica commerciale esattamente come un monopolista – e poi aggredendo il “pezzotto” con una cattiveria degna di ben altre cause, il governo sta pensando di andare oltre, scrive Repubblica. Ovvero: sarebbe pronta la bozza di un disegno di legge che delega il governo a riformare il sistema della vendita dei diritti, cedendoli in esclusiva a un solo operatore, con licenze fino a tre anni. Il disegno di legge “potrebbe approdare in una delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri, con un anno di tempo per i decreti attuativi in modo da entrare in vigore dal primo luglio 2026”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il calcio italiano si consegna a Dazn, pronto un disegno di legge per l’esclusiva

