Il calcio è sì un’industria ma funzionano meglio gli artigiani del settore che i manager col curriculum

È interessante il valzer degli allenatori, la dice lunga sul panico di molti club di Serie A e ora anche della Figc. Ma non si dice abbastanza, o così ci pare, della ricomposizione dei management degli stessi club. Il calcio italiano sta cambiando, per quanto lentamente, e le proprietà vecchie (in alcuni casi) e nuove (in molti) si stanno rendendo conto di una cosa forse inaspettata. Guidare una squadra è un’attività che assomiglia molto di più a un mestiere artigiano che si impara in bottega, piuttosto che a una professione di quelle che si apprendono nei master delle università internazionali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it