Il Cagliari sceglie Pisacane per la panchina dopo l'addio di Nicola | non ha mai allenato in Serie A

Il Cagliari sorprende i tifosi annunciando Pisacane come nuovo allenatore, una scelta audace dopo l’addio di Nicola. Nonostante la sua inesperienza in Serie A, l’ex calciatore ha dimostrato il suo valore conquistando la Coppa Italia con la Primavera. Una mossa che accende l’entusiasmo e le aspettative per il futuro dei sardi: la sfida è ora nelle sue mani e il club crede nel suo potenziale. Continua a leggere.

La mossa a sorpresa del Cagliari, sceglie Pisacane come allenatore per la prossima stagione: promosso in prima squadra dopo la Coppa Italia vinta con la Primavera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il #Cagliari sceglie l'allenatore: panchina a #Pisacane

Sarà Ponte di Legno (Brescia) la sede del ritiro estivo pre-campionato 2025/26 del Cagliari. Nicola chiede una squadra più competitiva, spunta l'ipotesi di Pisacane al suo posto. Ma occhio anche a Juric e Vanoli

