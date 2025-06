Il Cagliari ha scelto il nuovo allenatore | ecco chi è

Il Cagliari ha deciso: il nuovo allenatore è Fabio Pisacane, ex difensore e simbolo di dedizione. Cresciuto tra le giovanili del Genoa e con un’esperienza significativa al Cagliari dal 2015 al 2021, Pisacane porta con sé un bagaglio di passione e valori. Ricordato anche per la sua denuncia di una combine nel 2011, rappresenta ora una nuova speranza per il club. Scopriamo come questa scelta possa cambiare il volto della squadra.

Ex difensore, cresciuto nelle giovanili del Genoa, Fabio Pisacane a Cagliari ha giocato dal 2015 al 2021. Nel 2011, quando militava nel Lumezzane (Serie C), denuncia una combine.

Rocchi ha scelto gli arbitri di Como-Inter e Napoli-Cagliari. Poi 9 ‘tagli’ – CdS - Gianluca Rocchi ha scelto gli arbitri per le sfide Como-Inter e Napoli-Cagliari, annunciando le designazioni ufficiali.

L'ex Avellino Fabio Pisacane allenerà in Serie A. Il Cagliari lo ha scelto come allenatore della prima squadra, promuovendolo dalla Primavera. Partecipa alla discussione

Cagliari, ecco la scelta definitiva: l’allenatore sarà Pisacane. E Bonato saluta https://ift.tt/UqHRecG Partecipa alla discussione

