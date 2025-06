Il Cagliari ha deciso di riscattare Caprile Simeone nel mirino della Lazio

Il mercato estivo si infiamma con importanti mosse e colpi di scena. Il Cagliari ha deciso di riscattare Elia Caprile, consolidando il suo futuro in rossoblù, mentre Giovanni Simeone potrebbe lasciare Napoli e approdare altrove, con la Lazio interessata al suo talento. Le trattative sono scottanti e promettono grandi cambiamenti per le squadre coinvolte, tenendo gli appassionati con il fiato sospeso fino all'ultimo giorno di calciomercato. Per scoprire quali saranno le prossime mosse, non ci resta che seguire da vicino le novità.

Movimenti in entrata e in uscita per il Napoli. Arrivano novità importanti su due profili in particolare: Elia Caprile e Giovanni Simeone. Il primo è ormai ad un passo da lasciare in maniera definitiva Napoli. Il secondo potrebbe fare altrettanto durante la sessione estiva di calciomercato. Il Cagliari riscatterà Caprile, Simeone è finito nel mirino della Lazio. Per quanto riguarda l’estremo difensore, ne ha parlato il noto giornalista Alfredo Pedullà sul proprio sito. Ecco quanto riportato dal collega: “ Il Cagliari ha deciso da giorni di esercitare il diritto di riscatto con il Napoli per circa 8 milioni, si tratta solo di formalizzare “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Cagliari ha deciso di riscattare Caprile. Simeone nel mirino della Lazio

In questa notizia si parla di: caprile - simeone - cagliari - mirino

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Cagliari ha deciso di riscattare Caprile. Simeone nel mirino della Lazio; UFFICIALE – Scuffet è un giocatore del Napoli, Caprile va al Cagliari; Svilar, si lavora al rinnovo. Lopetegui vicino all'esonero dal West Ham.

Il Cagliari ha deciso di riscattare Caprile. Simeone nel mirino della Lazio - Elia Caprile verrà riscattato dal Cagliari, mentre Giovanni Simeone finisce nel mirino della Lazio: le ultime su queste due operazioni ...

Caprile resta a Cagliari: i sardi hanno deciso di esercitare il diritto di riscatto - L'estremo difensore, giunto in Sardegna durante il mercato invernale con la formula del prestito con diritto di riscatto, verrà confermato dalla società ...

Cagliari, Caprile sarà riscattato ma su di lui c’è mezza Serie A - I rossoblù verseranno 8 milioni nelle casse del Napoli per il riscatto, ma diversi club italiani hanno messo il portiere nel mirino ...