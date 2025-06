Il Ca' Foncello sperimenta il monitor cardiaco sottopelle per seguire gli atleti più a rischio

Il Ca’ Foncello si distingue ancora una volta come pioniere nell’innovazione medica, sperimentando un monitor cardiaco sottopelle capace di vigilare sugli atleti più a rischio per ben sei anni. Medicina dello Sport e Cardiologia collaborano per garantire una prevenzione più efficace e personalizzata. Questa tecnologia rivoluzionaria rappresenta un passo avanti fondamentale nella tutela della salute, offrendo una nuova speranza a chi vive in prima linea.

Medicina dello Sport e Cardiologia unite nell’innovazione: nei giorni scorsi all’ospedale Ca’ Foncello è stato utilizzato per la prima volta un monitor cardiaco che, posizionato sottopelle, è in grado per sei anni di vigilare sulla frequenza e le aritmie cardiache dei soggetti più a rischio. Il. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Il Ca' Foncello sperimenta il monitor cardiaco sottopelle per seguire gli atleti più a rischio

Complimenti allo staff di Medicina dello Sport dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso per la sperimentazione di un monitor cardiaco sottopelle che è in grado di vigilare sulla frequenza e le aritmie cardiache dei soggetti più a rischio.

